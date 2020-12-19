Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался об итогах выступлениях женской команды в спринте на этапе Кубка мира в Дрездене.

Слова Бородавко цитирует портал «Чемпионат».

«Наталья Непряева не прошла в финал, потому что выбрала безобразную тактику. Она должна понимать, что выступает не на первенстве водокачки или какого-то города», — отметил тренер, добавив, что эта лыжница способна на большее.

Также Бородавко подчеркнул, что Татьяна Сорина столкнулась с итальянкой, поэтому быстро завершила борьбу за высокие места. «Надеюсь, на завтрашней спринтерской эстафете девчонки смогут пробиться в призы», — заключил Бородавко.

Напомним, победу в спринте на этапе КМ в Дрездене одержала швейцарская лыжница Надин Фэндрих.