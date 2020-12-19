Бывший президент Союза биатлонистов России, депутат Госдумы Владимир Драчев рассказал о том, как отреагировал на обещание Дмитрия Губерниева съесть ботинок в прямом эфире за 50 гонок российских биатлонистов без медалей.

Слова Драчева цитирует портал РИА Новости.

«Я уже заказал шоколадные ботинок и перчатку для Дмитрия Губерниева, чтобы он ел шоколад, а не свой ботинок. Еще и коньячок можно туда добавить. Скоро мне всё это привезут, и я ему подарю», — сказал Драчев.

Напомним, ранее Дмитрий Губерниев пообещал съесть свою перчатку, если сборная России проведет на Кубке мира 30 гонок без медалей. После 30-й гонки Губерниев лишь пожевал свою варежку на камеру, а затем пообещал съесть свой ботинок, если антирекордная серия российских биатлонистов продолжится.