Российская биатлонистка Татьяна Акимова рассказала о том, как проходил ее декретный отпуск и как она возвращалась к спорту после рождения ребенка.

В интервью «Матч ТВ» Акимова отметила, что ей было нелегко в самом начале, однако форма постепенно вернулась с тренировками. «Так как у меня это первый декрет, то ничего не загадывала, все шло само, естественным образом», — отметила биатлонистка, добавив, что не прекращала заниматься уже даже будучи беременной.

Также биатлонистка отметила, что последние старты перед декретом у нее были также в Австрии. «И вот — первый международный старт тоже здесь. Так что пропустила два соревновательных года», — заключила Акимова.

Напомним, Татьяна Акимова заняла 29-е место в гонке преследования на четвертом этапе Кубка мира в Хохфильцене.