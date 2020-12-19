На четвертом этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене сегодня, 20 декабря, пройдёт женский масс-старт на 12,5 км.

Начало гонки назначено на 16:25 по московскому времени.

Тридцати спортсменкам предстоит пройти по дистанции 5 кругов длиной по 2,5 км каждый, а также отстреляться на четырех огневых рубежах: две стрельбы из положения лежа, две — из положения стоя.

В списке участниц первого масс-старта сезона-2020/21 значится лишь одна российская биатлонистка — это Ирина Казакевич. Она попала в старт-лист под 24-м номером по результатам на предыдущих этапах Кубка мира.

Также в запасе на гонку значатся еще две фамилии российских биатлонисток: это Евгения Павлова и Татьяна Акимова, которая присоединилась к команде только на четвёртом этапе КМ.