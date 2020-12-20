На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в немецком Дрездене сегодня, 20 декабря, состоятся командные спринтерские гонки.

Начало финального женского забега назначено на 14:45 по московскому времени, финальный мужской забег стартует в 15:00 по московскому времени. До этого спортсмены пройдут этап квалификации, после чего лучшие пары пройдут в полуфиналы.

В женском и в мужском командных спринтах выступят по два российских дуэта. В женской гонке состав Россия-1 будут представлять Юлия Ступак и Наталья Непряева. В состав Россия-2 вошли Татьяна Сорина и Христина Мацокина.

В мужской состав первой российской команды вошли Александр Большунов и Глеб Ретивых, за вторую российскую команду будут бежать Артем Мальцев и Александр Терентьев.