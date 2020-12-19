Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев выступил с критикой работы новой команды СБР в связи с провалом сборной России на старте сезона-2020/21 на Кубке мира.

Слова Драчева цитирует портал РИА Новости. По словам экс-главы СБР, система, которую его команда строила от юношей к основному составу, развалилась.

«Мы видим лидера Александра Логинова, который, готовился отдельно от сборной. И его результаты упали на уровень 2018 года», — сказал Драчев, отметив, что в тот момент Логинов готовился с Александром Касперовичем, и сейчас вернулся к подготовке под его руководством.

«За два года мы из него сделали чемпиона мира, а сейчас, похоже, России больше не нужны медали», — добавил Драчев.