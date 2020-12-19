Тренерский штаб футбольного клуба «Аталанта» определился с заявкой игроков на игру в рамках 13-го утра чемпионата Италии по футболу против «Ромы».

Данные о заявочном списке появились в соцсетях команды. В списке из 23 футболисток клуба значится фамилия российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. Также в списке отсутствует фамилия капитана «Аталанты» Алехандро Гомеса — по информации прессы, футболист имеет конфликт с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини.

Матч против «Ромы» может стать для Миранчука уже вторым после выхода с карантина из-за коронавируса. Ранее 16 декабря Миранчук принял участие в матче «Ювентус» — «Аталанта»: он вышел на поле во втором тайме и результативными действиями не отметился.