Российский лыжник, многократный призёр Олимпийских игр и чемпионата мира Александр Большунов оторвался от ближайшего преследователя в общем зачёте Кубка мира почти на 200 очков.

Сегодня, 19 декабря, на этапе Кубка мира в Дрездене Большунов занял четвёртое место в спринтерской гонке коньковым стилем. На данный момент россиянин лидирует в общем зачете с результатом в 487 очков.

Занимающий второе место норвежец Йоханнес Клэбо имеет 296 очков, однако этот лыжник не выступал на этапе Кубка мира в Давосе и не приехал в составе сборной Норвегии на этап Кубка мира в Дрезден. Также уже известно, что Клэбо пропустит «Тур де Ски», как и все норвежские лыжники: все из-за опасений заразиться коронавирусом.

На третье место в общем зачете вышел британец Эндрю Янг (256 очков), на четвертое — итальянец Федерико Пеллегрино (255 очков).