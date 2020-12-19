Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова поделилась впечатлениями от похода на хоккейный матч между сборными России и Чехии на Кубке Первого канала.

В своем «Инстаграме» Загитова выложила несколько фотографий с матча, а также рассказала о прошедшей встрече. «Сегодня получила невероятное удовольствие от посещения матча сборной России по хоккею на Кубке Первого канала! ТАКИЕ эмоции! Просто, классссс!», — написала Загитова, поздравив российскую команду с победой.

Также фигуристка поблагодарила организаторов матча — Федерацию хоккея России и Первый канал — за приглашение на игру.

Напомним, Алина Загитова не только посмотрела матч Россия — Чехия, но и вышла в прямой эфир Первого канала в перерыве встречи, где поотвечала на вопросы ведущих о своем отношении к хоккею.