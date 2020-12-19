Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о своем опыте работы телеведущей в проекте «Ледниковый период».

В эфире передачи «Сегодня вечером» на Первом канале Загитова отметила, что сейчас уже может раскрыть свой секрет: она сильно волновалась, работая в проекте.

«Во-первых, я первый раз ведущая. Во-вторых, столько людей, столько знаменитых людей, столько уважаемых мной людей, что я боялась либо обидеть, либо что-то не так сказать», — сказала Загитова, добавив, что была очень рада, когда все эти люди ее поддержали.

Также фигуристка подчеркнула, что в конце проекта ей стало намного легче в роли ведущей.

Напомним, в следующую субботу, 26 декабря, состоится премьера финального выпуска шоу «Ледниковый период»-2020.