Бывший тренер сборной России по биатлону Николай Лопухов высказался о том, чего не хватает российским биатлонистам для того, чтобы завоевывать медали на Кубке мира.

«По своему опыту работы в команде могу сказать, что всем надо поднять уровень мастерства, вот что главное», — заявил Лопухов в интервью агентству ТАСС.

По мнению тренера, сейчас многие говорят о медалях, однако для команды нужно, чтобы все члены сборной попадали на места с 5-го по 20-е в каждой гонке, а с этого трамплина уже можно прыгать на призовые места.

«Если удастся поднять мастерство, добиться гармонии между стрельбой и гонкой, попадать в топ-20, то последующая точечная работа позволит добиться более ярких результатов», — добавил Лопухов.

Напомним, сборная России уже 37 гонок подряд не завоевывает медали на Кубке мира.