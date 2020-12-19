Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на критику сборной России по биатлону со стороны экс-президента Союза биатлонистов России Владимира Драчева, а также на обещание подарить шоколадный ботинок с коньяком.

«Во-первых, я не пью. Во-вторых, значит, Владимир Петрович мой друг. Он не верит в нашу сборную, а я верю, что завтра Александр Логинов и Ирина Казакевич соберутся и вдвоем финишируют с флагом», — отметил комментатор, чьи слова цитирует портал РИА Новости.

Комментатор отметил, что если подарок от Драчева все же доставят, то команда съест его просто так. По мнению Губерниева, до серии из 50 гонок без медалей не дойдет. «Еще 14 гонок, шансы есть попасть на подиум», — сказал Губерниев.