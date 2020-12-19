Мюнхенская «Бавария» обыграла леверкузенский «Байер» в матче 13-го тура чемпионата Германии по футболу сезона-2020/21.

Игра состоялась в Леверкузене на «БайАрене» без зрителей и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей из Мюнхена.

В первом тайме команды обменялись забитыми мячами. На 14-й минуте встречи мяч в ворота Мануэля Нойера отправил чешский форвард «Байера» Патрик Шик. Голевой передачей в этой атаке отметился Надим Амири.

«Бавария» ответила голом Роберта Левандовски на 43-й минуте, результативный пас на него сделал Томас Мюллер.

Победный гол в матче также забил Левандовски, это произошло на третьей добавленной минуте второго тайма. Передачу на Роберта Левандовски сделал Йозуа Киммих.

Благодаря победе над «Байером» команда Ханси Флика сумела опередить соперника в борьбе за первую строчку турнирной таблицы Бундеслиги. Сейчас у «Баварии» 30 очков, у «Байера» — 28.