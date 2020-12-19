Главные новости дня из мира спорта — в традиционном дайджесте от Nevasport за 19 декабря:

Россия обыграла Чехию в матче Кубка Первого канала

Сборная России по хоккею обыграла команду Чехии в матче Кубка Первого канала, домашнего этапа Евротура в сезоне-2020/21. Игра прошла на стадионе «ЦСКА-Арена» и завершилась со счетом 4:1 в пользу сборной России. В первом периоде сборная России отличилась дважды: на 7-й минуте встречи отличился Антон Бурдасов, а на 10-й — Андрей Кузьменко. Сборная Чехии ответила в первом периоде шайбой Лукаша Седлака. В третьем периоде дублем отметился Максим Мамин.

Ретивых выиграл бронзу в спринте на этапе Кубка мира в Дрездене, Большунов — четвертый

Российский лыжник Глеб Ретивых выиграл бронзовую медаль в коньковом спринте на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в немецком Дрездене. Победу в гонке одержал итальянец Федерико Пеллегрино, выигравший второй спринт подряд. На финише он опередил британца Эндрю Янга. Глеб Ретивых проиграл на финише 0,91 секунды лидеру. Александр Большунов стал в гонке 4-м, уступив 1,19 секунды.

Фэндрих выиграла лыжный спринт на этапе Кубка мира в Дрездене. Россиянок в финале не было

Швейцарская лыжница Надин Фэндрих выиграла коньковый спринт на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене. В финальном забеге второе место заняла американка Софи Колдуэлл, третье — словенка Анамария Лампич. Их проигрыш составил чуть более 0,3 секунды, разница между собой — 0,03 секунды.

Экхофф выиграла пасьют в Хохфильцене, на подиуме — сестры Оберг, Акимова — 29-я

Норвежская биатлонистка, олимпийская чемпионка 2014 года Тириль Экхофф выиграла гонку преследования на 10 километров на четвертом этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Экхофф прошла гонку с одним промахом за 28 минут и 24 секунды. На подиум также забрались две биатлонистки из Швеции. Второе место заняла Ханна Оберг, третье — ее сестра Эльвира Оберг, она выиграла финишный спурт в борьбе с норвежкой Ингрид Тандревольд. Лучшей из российских биатлонисток на финише оказалась Татьяна Акимова. С двумя промахами она показала 29-й результат,

Легрейд выиграл пасьют в Хохфильцене, Елисеев — 18-й

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд победил в гонке преследования на 12,5 км, которая прошла на четвёртом этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Биатлонист допустил один промах и опередил ближайшего преследователя более чем на 31 секунду. Вторым пришел француз Эмильен Жаклен, отставший на 8,5 секунд, проведя гонку без промахов. Бронзовым призёром стал другой норвежец Йоханнес Бё, допустивший три осечки на огневом рубеже.