В Лас-Вегасе завершился заключительный турнир UFC в году. В главном поединке вечера UFC Вегас 17 в полусреднем весе сошлись американец Стивен Томпсон и соотечественник Джефф Нил. Единогласным решением судей победил 37-летний Томпсон. Судьи отдали ему победу со счётом 50:45, 50:45, 50:45. Поединок проходил все пять раундов. Томпсон взял 16-ю победу в карьере в 21 бое. Нил уступил в своем третьем поединке из 16.

В соглавном поединке турнира в легчайшем весе 34-летний бразилец Жозе Альдо единогласным решением судей одолел 28-летнего Марлона Веру из Эквадора. Счет боя — 29:28, 29:28, 29:28. Альдо был соперником россиянина Петра Яна на UFC 251 в июле. Тогда выиграл российский боец.

В главном карде турнира также состоялись другие бои. Хаос Уильямс уступил Мишелю Перейре со счетом 28:29, 28:29, 28:29. Роб Фонт выиграл техническим нокаутом у Марлона Мораеса, Марчин Тыбура таким же образом победил Грега Харди.