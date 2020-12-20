Товарищеская встреча молодежной сборной России с ровесниками из Словакии отменена. Поединок должен был пройти в преддверии молодежного чемпионата мира-2021. Однако, как сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР), он не состоится.

Оказлось, что Международная федерация хоккея (IIHF) внесла поправки в расписание подготовительных матчей в связи с карантином в сборных Германии и Швеции из-за выявлением новых положительных тестов на коронавирус.

Вместо двух запланированных товарищеских встреч все восемь команд-участниц чемпионата мира сыграют по одному матчу. Единственный матч команды Игоря Ларионова пройдет 23 декабря в Эдмонтоне против сборной Канады.

Молодежный чемпионат мира по хоккею запланирован в Эдмонтоне с 25 декабря по 6 января.