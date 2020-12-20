На четвертом этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене сегодня, 20 декабря, пройдет мужская гонка с общего старта на 15 километров.

Начало забега назначено на 14:00 по московскому времени. Прямую трансляцию гонки можно наблюдать здесь.

Биатлонисты преодолеют пять кругов по трассе по 3 км каждый с четырьмя огневых рубежа: два в стрельбе из положения лежа, два — из положения стоя.

В старт-листе значатся фамилии 25 лучших биатлонистов согласно общему зачету Кубка мира, а также 5 биатлонистов, лучше всего показавшие себя на конкретном этапе Кубка мира.

В списке значатся фамилии трех российских биатлонистов. Один находится в запасе на гонку (если кто-то не сможет побежать). Под шестнадцатым номером гонку начнет Александр Логинов, под 23-м — Матвей Елисеев, под 27-м — Евгений Гараничев. Эдуард Латыпов — запасной.