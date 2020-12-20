Стали известны подробности сделки между «Зенитом» и немецким «Гамбургом» по бразильскому защитнику Дугласу Сантосу, который перешел в петербургский клуб летом 2019 года за 12 миллионов евро.

Как сообщает Fussball News, в сделке также был прописан пункт о дополнительных бонусах для немецкого клуба при выполнении ряда условий. Очередной из них может быть активирован уже этой весной.

Победа над «Спартаком» открыла путь для «Зенита» к очередному чемпионству. Это значит, что за успехи бразильца в футболке «Зенита» «Зениту» придется заплатить. €500 за каждое чемпионство «Зенита» до 2024 года с Дугласом Сантосом в составе. Кроме того, €500 прописаны также и за выход из группы Лиги чемпионов. Отмечается, что данный денежный поток ограничен €3 миллионами.

В текущем сезоне бразилец в 24 играх забил три гола и сделал семь голевых передач.