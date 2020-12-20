Мексиканец Сауль Альварес одолел Каллума Смита, завоевав титулы WBC и WBA Super во втором среднем весе. Поединок состоялся в Сан-Антонио (штат Техас, США) на арене Alamodome.

Этот бой был главным событием вечера. Альварес победил единогласным решением судей. Счёт поединка — 119:109, 119:109, 117:111. Мексиканский боксер также взял вакантный титул WBC в суперсреднем весе.

Отметим, что Альварес провёл первый поединок со 2 ноября 2019 года. Тогда он досрочно победил Сергея Ковалёва, отобрав у него пояс чемпиона в полутяжёлом весе.

В 2016 году Альварес нокаутировал старшего брата Каллума – бывшего чемпиона мира в первом среднем весе Лиама Смита.

Недавно Альварес раскритиковал Флойда Мейвезар за неуважение к спорту — тот решил драться с блогером.