Сборная России по хоккею сегодня, 20 декабря, проведёт третий матч в рамках домашнего этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого Канала. В соперниках у команды Валерия Брагина — сборная Финляндии

Начало встречи назначено на 15:30 по московскому времени. Матч состоится в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена».

Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть в эфире Первого канала здесь.

В первом туре Кубка Первого Канала сборная России встречалась с командой Швеции, которую победила по буллитам со счетом 4:3. В составе сборной России в основное время отличились Андрей Кузьменко, Никита Сошников и Вадим Шипачев. Кузьменко и Сошников также были точны в серии буллитов. Во втором матче сборная России обыграла чехов в основное время со счетом 4:1. Свою первую шайбу за сборную забросил нападающий СКА Антон Бурдасов. Также забрасывал его одноклубник Андрей Кузменко. Две шайбы на счету Максима Мамина.