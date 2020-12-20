Нападающий СКА Матвей Мичков поделился мотивом подписания 5-летнего соглашения с петербургским клубом.

По его словам, над решением думал около трех дней. Решил подписать, потому Мичкову все нравится в СКА. 16-летний хоккеист отметил, что здесь созданы все условия для развития хоккеиста.

«В «Хоккейном городе» в Санкт-Петербурге имеются бросковая зона, искусственный лед, медицинский центр – все, что нужно для того, чтобы хоккеист развился. Даже после ковида со мной работали врачи, делали все, чтобы быстро восстановился и вернулся в ту форму, что была до него. Неохота ничего менять», — приводит слова Мичкова «Известия».

Хоккеист отметил, что у него будет 5 лет, чтобы выучить английский язык, а также подчеркнул, что его не смущает тот факт, что из-за длительности контракта со СКА, его могут не высоко выбрать в НХЛ.

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