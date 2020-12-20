Бывший полузащитник«Зенита» и капитан сборной России Роман Широков выразил свое мнение о выступлении «Локомотива» под руководством Марко Николича.

По словам Широкова, у «Локомотива» полный провал. Широков отметил, что у Николича было всего семь месяцев, но ни в одном матче не было атакующего футбола.

«Если Кикнадзе всё, то Сёмин возвращается. Кикнадзе взял на себя риски, всё оценивал. Результат плачевный, в том числе и в плане трансферов», — цитирует Широкова «Рейтинг букмекеров».

Напомним, что «Локомотив» в 19 встречах набрал 28 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. На первом месте с отрывом в четыре очка идет «Зенит».