Олимпийские чемпионы Турина Татьяна Навка и Роман Костомаров воссоединились для совместного выступления на шоу «Ледниковый период». Костомаров является на нем одним из участников, катаясь в паре с Региной Тодоренко. Навка выступает в качестве жюри. Дуэт Навка-Кастомаров выступил под композицию Аллы Пугачёвой «Не отрекаются любя.

Навка и Костомаров также два раза выигрывали чемпионат мира по фигурному катанию, три раза побеждали на чемпионате Европы, трижды выигрывали финал Гран-при, становились чемпионами мира среди юниоров. Трижды становились победителями чемпионата России.

После успеха на Олимпийских играх в Турине в 2006 году Татьяна Навка и Роман Костомаров приняли решение завершить спортивную карьеру. Было решение, что пара сохранится и будет продолжать выступать в профессиональных шоу