Наставник сборной России по биатлону Валерий Польховский объяснил неудачный старт сезона его подопечных.

По словам Польховского, у некоторых спортсменов сложилось мнение, что они будут разбегаться уже на этапах Кубка мира, набирая форму за счет первых гонок сезона. Польховский с этим не согласен – мировой биатлон ушел от такой практики

«Соответственно, нам не хватило подводящей, развивающей работы до сезона. Объёмы делали – не сидели на печке, но скоростной работы было недостаточно. Период вкатывания – между летним чемпионатом России и до зимы – нас подвел. Где-то здесь мы ошиблись. Видимо, работа, которую сделала команда, недостаточна для достижения более высокого результата», — приводит слова Польховского Sports.

Напомним, что после мужского и женского пасьютов на этапе в Хохфильцене российские биатлонисты не брали медали без 37 гонок подряд.