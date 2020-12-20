Коронавирус: сколько заболевших в России на 20 декабря

На утро 20 декабря в России было зафиксировано 28 948 новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки.

Последние статистические данные сообщает портал стопкоронавирус.рф. Также за последний день в стране 511 человек умерло от коронавируса, полностью выздоровело 20 915 человека.

В Москве было выявлено 7263 случаев заражения коронавирусом за последние сутки, еще 3759 новых больных — в Санкт-Петербурге.

Общее число заболевших коронавирусом в Росси достигло отметки в 2 848 377 человек, из них выздоровели 2 275 657 человек, еще 50 858 человека стали жертвами пандемии. В общей сложности было проведено более 85,9 млн тестов на коронавирус по России за все время пандемии.