На четвертом этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене сегодня, 20 декабря, состоится женский масс-старт на 12,5 км.

Начало гонки назначено на 16:25 по московскому времени. Прямую трансляцию старта можно посмотреть здесь.

Единственной из россиянок в гонке примет участие Ирина Казакевич. Она попала в старт-лист под 24-м номером по результатам на предыдущих этапах Кубка мира. Также в запасе на гонку значатся еще две фамилии российских биатлонисток: это Евгения Павлова и Татьяна Акимова, которая присоединилась к команде только на четвёртом этапе КМ.

Всего 30 спортсменок пройдут дистанцию из пяти кругов длиной по 2,5 км каждый с четырьмя огневыми рубежами: две стрельбы из положения лежа, две — из положения стоя.