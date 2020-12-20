Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа объяснил, почему у нападающего «Спартака» Александра Кокорина не получается заиграть за клуб.

По словам Нобоа, Кокорин такой футболист, что ему нужна поддержка. Надо понимать, куда отдать ему передачу. Нобоа подчеркнул, что, играя с ним в одной команде, Кокорин знал, что если хорошо откроется, эквадорец всегда отдаст ему пас и сделает это правильно.

«А главное — у него не получается в «Спартаке» из-за травмы. Когда у меня травмы, я тоже не могу играть как умею», — приводит слова Нобоа «Спорт-Экспресс».

В«Спартаке» 29-летний Кокорин сыграл только восемь матчей в чемпионате России, забил два мяча (оба с пенальти) и сделал одну голевую передачу.