Российский биатлонист Эдуард Латыпов примет участие в гонке с общего старта на четвертом этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Данная возможность появилась у 26-летнего биатлониста появилась после снятия с масс-старта норвежца Эрленда Бьонтегорда. Латыпов находился в протоколе гонки в качестве запасного.

Кроме Латыпова в мужской гонке будут участвовать еще трое россиян. Александр Логинов побежит под шестнадцатым номером. Матвей Елисеев, отобравшийся по общему зачету Кубка мира, числится под 23-м номером. Евгений Гараничев, ставший тринадцатым в спринте в Австрии, стартует под 27-м номером.

В гонке с общего старта примут участие 30 биатлонистов. Самое большое представительство в масс-старте будет у сборной Норвегии, за которую побегут 6 биатлонистов.

Гонки с масс-старта пройдут в Хохфильцене сегодня, 20 декабря. Начало в 14:00.