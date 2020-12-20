Пятикратная чемпионка мира по тяжёлой атлетике Татьяна Каширина попала под подозрения о нарушениях антидопинговых правил. Как сообщает ТАСС спортсменка временно отстранена от участия в соревнованиях.

Поводом для отстранения послужили данные базы Московской антидопинговой лаборатории, в которой находятся результаты проверки допинг-проб российских спортсменов в период с 2012 по 2015 год.

29-летняя Каширина является серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Кроме пяти золотых медалей чемпионатов мира в её активе восемь золотых медалей чемпионатов Европы. Тяжелоатлетка на протяжении долгого времени выступала в весовой категории до 75 кг, но в последние годы поднялась в весовую категорию до 87 кг.