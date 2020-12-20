Временный президент «Барселоны» Карлес Тускетс пока доверяет наставнику команды Роналду Куману. Чиновник поддерживает голландца, несмотря на то, что каталонский клуб не сумел одолеть «Валенсию» (2:2).

«Я не буду никого увольнять». «Куман делает хорошую работу, демонстрируя здравый подход. Он пользуется моей поддержкой», — цитирует Тускетса Deportes Cuatro.

«Барселона» и «Валенсия» сыграли вничью в чемпионате Испании. Хозяева вели со счетом 2:1, но не смогли удержать перевес во втором тайме.

После тринадцати сыгранных встреч у «Барселоны» 21 очко и пятое место в турнирной таблице Примеры. Лидирует мадридский «Атлетико», у которого на 8 очков больше «Барсы» и на одну игру меньше.