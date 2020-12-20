В заключительном дне Кубка Первого канала сборная Чехии одержала крупную волевую победу над Швецией. Матч проходил в Москве и завершился со счетом 4:1.

Первыми отличились шведы. В первом периоде Швеция реализовала большинство — отличился Йонатан Берггрен. Во втором периоде чехи добыли решающее преимущество, забив три безответных шайбы. Шайбы провели Радан Ленч, Матей Блюмель и Даниэль Газда. В третьем периоде окончательный счет зафиксировал чех Павел Пыха.

Чехия с тремя очками заняла последнее место на Кубке Первого канала. У Швеция осталось 4 очка — «Тре Крунор» уже не замет первое место. Победитель российского этапа Евротура определится в игре между сборными России и Финляндии. Россияне с пятью очками лидируют, финны с тремя баллами занимают третье место.