Брат и тренер Магомеда Исмаилова Рамазан Исмаилов рассказал, что Магомед готов к поединоку с бывшим чемпионом Bellator Александром Шлеменко.

По словам Рамзана, в этом вопросе команда бойца отталкивается от того, какой бой будет зрителю интересен. Учитывая, что 97–99% зрителей хотят бой со Шлеменко.

«Мне, например, хотелось бы, чтобы он сделал реванш с Минеевым. Но раз зритель хочет бой со Шлеменко, значит, будет бой со Шлеменко. Мы отталикваемся от зрителей. В ММА надо смотреть, чего хочет зритель, и, уже отталкиваясь от этого, действовать и делать бои», — сказал Рамазан Исмаилов.

Брат Исмаилова отметил, что Шлеменко очень достойный и сильный боец. Будет яркий и красочный бой, в котором Рамазан планирует, что Исмаилов одержит победу.