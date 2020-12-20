Сборная России опубликовала состав на игру Кубка Первого канала со сборной Финляндии. Россиянам нужно не проиграть в основное время, чтобы стать победителем турнира.

В воротах российской команды сыграет голкипер СКА Александр Самонов. В первой тройке нападения Вадим Шипачев свяжет форвардов Марченко и Чибисова. Во второй тройке Морозов будет центрить у Кузьменко и Коршкова. В третьем звене будет действовать тройка Толчинский — Зернов — Сошников. В четвертой тройке сыграют Мамин, Карнаухов и Воронков.

Также на игру заявлены три пары защитников. Рафиков — Марченко, Саморуков — Лямкин, Яковлев — Галенюк и запасные защитник Виктор Антипин и нападающий Александр Кадейкин.

В заявку на матч не попали форварды СКА Антон Бурдасов и Владимир Ткачёв.