Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский прокомментировал готовность лидера российской команды Александра Логинова.

По словам Польховского, Логинова отпустили в условиях пандемии на индивидуальную подготовку. Он имел на это право, как чемпион мира.

«Сделаем окончательные выводы после ЧМ-2021. Должна преобладать централизованная подготовка, тем более в олимпийский сезон. Весной сделаем хороший анализ, примем решение», — цитирует Польховского Sports.ru.

По словам Польховского, для улучшения качества стрельбы Логинова не хватило спаррингом — нужны более жесткие условия и регулярная стрельба в группе.

Напомним, что Александр Логинов готовился к сезону под руководством личного тренера Александра Касперовича. Перед последней гонкой на четвёртом этапе Кубка мира Логинов занимает шестнадцатое место в общем зачёте Кубка мира.