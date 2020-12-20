Российская биатлонистка Виктория Сливко исцелилась от коронавируса и приступила к полноценным тренировкам. Об этом чемпионка Европы рассказала в своем инстаграме.

«Я хочу поделиться с вами хорошей новостью — я начала тренироваться. Коронавирус потихоньку меня отпускает, мое самочувствие становится лучше, здоровье приходит в норму», — написала Сливко.

По словам Сливко, она не знает, как поведет себя организм, когда я она даст ему соревновательную нагрузку, но выступать на «Ижевской винтовке» готова на 100%. Сливко отметила, что сделает все возможное и невозможное.

Ранее Виктория Сливко сетовала на то, что не может вернуть физическую соревновательную форму после перенесенного коронавируса.