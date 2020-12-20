На четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) промчался мужской масс-старт. Гонку выиграл немец Арнд Пайффер, пробежавший дистанцию за 35 минут 53,3 секунды и не допустив ни одного промаха.

Вторым был представитель Швеции Мартин Понсилуома. Третьим завершил гонку норвежец Тарьей Бё. Его брат Йоханнес показал седьмой результат.

Лучшим из россиян стал Александр Логинов, замкнувший первую десятку. 20-й результат продемонстрировал Матвей Елисеев, 21-м финишировал гонку Евгений Гараничев. Эдуард Латыпов, попавший в масс-старт в качестве запасного, стал 23-м.

Таким образом, сборная России по биатлону обновила свой антирекорд по количеству гонок на Кубке мира без медалей. Гонка с общего старта стала 38-й подряд, в которой российские биатлонисты не становились на пьедестал почета.