«Спартак» планирует отбить затраты на трансфере своего нападающего Александра Кокорина.

Как сообщает «РБ-Спорт», «Спартак» клуб хочет заполучить за форварда сумму подъемных, которые были даны Кокорину, когда он переходил свободным агентом. Также «Спартак» хочет отбить заработную плату за полгода. Общая сумма трансфера в этом случае составит около пяти миллионов евро.

Отмечается, что для зарубежных клубов сумма трансфера будет выше пяти миллионов евро.

Напомним, что Кокорин стал игроком «Спартака» в начале августа после завершения контракта с «Зенитом». Из-за двух травм Кокорин сыграл за «Спартак» только в десяти матчах и отличился двумя голами и двумя голевыми передачами.