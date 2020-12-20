Российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева взяли серебро в командном спринте. Соревнования проходили свободным стилем на третьем этапе Кубка мира в Дрездене (Германия).

Первое место Ступак и Непряева уступили представительницам Швейцарии Лаурин ван дер Граф и Надин Фандрих.

Отметим, что россиянки до последнего вели борьбу за золота, хотя Ступак упала в начале гонки на передаче эстафеты. На финише Фендрих была более быстрой, чем Непряева.

Вторая команда России в составе Татьяны Сориной и Христины Мацокиной в решающем забеге заняла последнее, десятое место.

В командным спринте у мужчин в финал вышли российские лыжники Александр Большунов / Глеб Ретивых и Артем Мальцев / Александр Терентьев.