Российские лыжники Александр Большунов и Глеб Ретивых взяли золото в командном спринте на этапе Кубка мира в немецком Дрездене. В решающем забеге они преодолелили дистанцию за 15 минут 1,1 секунды.

Второе место осталось за французами Ришаром Жуве и Лукой Шанава. Они уступили лидерам 0,19 секунды. Третьими оказались представители Италии Франческо де Фабиани и Федерико Пеллегрино с отставанием в 0,58. Другая российская команда (Александр Терентьев и Артём Мальцев) заняла шестое место.

Ранее в женском спринте серебро взяла российская команда, за которую бежали Ступак и Непряева.