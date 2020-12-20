В Москве на «ЦСКА-Арене» проходит хоккейный матч между сборными России и Финляндии в рамках Кубка Первого канала. После первого перерыва хозяева ведут с счетом 1:0.

Единственная шайба была заброшена на 14-й минуте: с передачи Егора Яковлева отличился российский форвард Вадим Шипачев.

Прямую трансляцию игры можно посмотреть на сайте Первого канала. Перейти на страницу эфира можно по ссылке.

В первом туре Кубка Первого Канала сборная России встречалась с командой Швеции, которую победила по буллитам со счетом 4:3. Во втором матче команда Валерия Брагина обыграла чехов в основное время со счетом 4:1.

Финляндия на старте турнира обыграла Чехию (4:3), затем потерпела поражение от Швеции (1:4).