В Хохфильцене (Австрия) продолжается четвертый этап Кубка мира по биатлону. В 16:25 по московскому времени стартовала заключительная гонка уик-энда — женский масс-старт на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами.

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Сборную России сегодня представляет лишь одна участница — Ирина Казакевич, она уйдет на дистанцию под 24-м номером.

В масс-старте принимают участие 30 спортсменок: топ-25 общего зачета Кубка мира и еще пять — по результатам на данном этапе. Биатлонисткам предстоит пройти пять кругов по 2,5 км каждый, а также по два раза отстреляться из положений лежа и стоя.

Этап Кубка мира в Хохфильцене является заключительным в 2020 году.