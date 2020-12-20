Восьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублев снялся в ролике, который журнал GQ Russia создал совместно c Gucci.

Российский теннисист предстал перед камерами в образе доцента кафедры внутреннего кармана, работающего в НИИ мужского костюма.

В съемке ролика также приняли приняли участие известные российские телеведущие Николай Дроздов и Александр Гудков, актер Александр Паль, музыканты Кирилл Иванов и Муся Тотибадзе.

Посмотреть видео можно на канале GQ Russia.

Напомним, в минувшем сезоне Рублев завоевал пять трофеев: на турнирах АТР 250 в Дохе (Катар) и Аделаиде (Австралия) и на турнирах АТР 500 в Гамбурге (Германия), Санкт-Петербурге (Россия) и Вене (Австрия).