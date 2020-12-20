В Москве на «ЦСКА Арене» продолжается хоккейный матч между сборными России и Финляндии в рамках второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала. Команды ушли на второй перерыв при счете 3:1 в пользу хозяев.

Первая шайба была заброшена в стартовой двадцатиминутке: с передачи Егора Яковлева отличился российский форвард Вадим Шипачев.

Во втором периоде команда Валерия Брагина укрепила свое преимущество, точным броском отметился Дмитрий Воронков, ему ассистировал Максим Мамин. После этого финны забросили ответную шайбу, однако арбитры не засчитали взятие ворот из-за атаки на вратаря.

На 29-й минуте Воронков оформил дубль и довел счет до разгромного. В эпизоде поучаствовали Павел Карнаухов и Сергей Толчинский.

Незадолго до перерыва финнам всё же удалось отыграть одну шайбу: автором гола стал Харри Песонен.