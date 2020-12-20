Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев пообещал, что телеканал «Матч ТВ» и программа «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» выплатит 100 тысяч рублей российскому биатлонисту, который первым возьмет медаль на этапе Кубка мира-2020/21.

Если первую медаль россияне завоюют в эстафете, то денежный приз будет разделен между всеми участниками гонки.

«Думаю, это не главная мотивация для наших спортсменов. Все просто хотят показать результат», – отреагировал на новость тренер женской команды Алексей Волков.

Напомним, сегодня, 20 декабря, сборная России обновила антирекорд — 39 гонок подряд без медалей. В текущем сезоне российские биатлонисты еще ни разу не попадали на подиум, лучшим результатом стало четвертое место в мужской эстафете.