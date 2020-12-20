В Хохфильцене (Австрия) завершилась заключительная гонка четвертого этапа Кубка мира по биатлону — женский масс-старт на 12,5 км. Победу одержала представительница Норвегии Марте Ульсбю-Ройселанн, допустившая один промах на втором огневом рубеже.

Второе место заняла ее соотечественница Тириль Экхофф, у которой тоже одна ошибка — на первой «стойке». Замкнула тройку лидеров итальянка Доротея Вирер, в пассиве которой также один промах и 26,9 секунд отставания от победительницы.

Сборную России представляла всего одна спортсменка — Ирина Казакевич. Она заняла 24 место, промахнувшись пять раз (1+1+2+1) и допустив падение.

Таким образом, российская команда провела уже 39 гонок подряд без медалей (учитываются результаты мужчин и женщин).