Тело легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, скончавшегося в ноябре 2020 года, может быть эксгумировано и помещено в мавзолей.

Как сообщает The Sun, незадолго до смерти такое желание выразил сам Марадона. Он сказал своему адвокату, что таким образом хочет отдать дань уважения Владимиру Ленину, чье тело находится в мавзолее на Красной площади в Москве.

Перед смертью Марадона оставил письмо, в котором подтвердил своё желание.

«После глубокого анализа хочу выразить желание, чтобы после смерти моё тело было забальзамировано и выставлено в музее в окружении моих трофеев и личных вещей, чтобы люди продолжали получать мою любовь», — говорится в тексте письма.

Напомним, Диего Армандо Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет, ранее он был выписан из больницы. Бывший футболист перенёс операцию по поводу субдуральной гематомы. Затем Марадону доставили в клинику для лечения алкогольной зависимости.