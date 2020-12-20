Сборная России по хоккею выиграла второй этап Евротура — Кубок Первого канала. В решающем матче подопечные Валерия Брагина одержали разгромную победу над Финляндией. Игра проходила на «ЦСКА-Арене» в Москве и завершилась со счетом 5:1.

Автором первой заброшенной шайбы стал Вадим Шипачев, отличившийся на 13-й минуте первого периода.

Во втором игровом отрезке нападающий Дмитрий Воронков забил дебютный гол за сборную России, а спустя несколько минут оформил дубль. Финны ответили шайбой Харри Песонена, которая стала единственной для их команды.

В третьей двадцатиминутке сборная России забросила еще две шайбы: Павел Карнаухов в меньшинстве поразил пустые ворота финской команды, а спустя минуту Андрей Кузьменко установил окончательный счет встречи.