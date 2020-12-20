Сборная России по биатлону провела 39-ю подряд гонку без медалей и обновила антирекорд по этому показателю.

Сегодня, 20 декабря, в австрийском Хохфильцене состоялись мужской и женский масс-старты в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону. Лучшими из россиян стали Александр Логинов (10-е место) и Ирина Казакевич (24-е место).

Последний раз представитель России поднимался на подиум на чемпионате мира 2020 года в Антхольце: тогда Александр Логинов завоевал бронзу в гонке преследования.

Ранее длительный безмедальный период был у сборной России при Владимире Драчеве: в сезоне-2019/20 команда не попадала на подиум в 28 гонках подряд.