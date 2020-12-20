Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила выступление команды на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия).

Сегодня, 20 декабря, Александр Большунов и Глеб Ретивых выиграли мужской командный спринт. В женской гонке Наталья Непряева и Юлия Ступак заняли второе место.

Вяльбе отметила, что очень рада победе российских лыжников, но немного сожалеет, что Непряева не смогла побороться за золотую медаль.

«Если говорить в целом про этап в Дрездене, то на нем каждый спортсмен решал свои задачи. Кому-то нужно было добрать очков (Терентьеву и Мальцеву), чтобы остаться в первой двадцатке и иметь квоту на «Тур де Ски», — сказала Вяльбе, слова которой приводит ТАСС.

Специалист подчеркнула, что сборная России будет иметь максимальную квоту в десять человек на «Тур де Ски», потому что хорошо выступила в Дрездене.

«Тому же Саше Большунову здесь очень важно было «поскоростить», а для этого нет ничего лучше спринтерских гонок», — добавила Вяльбе.

Она также отметила, что российские спортсмены останутся в Европе и отправятся в те места, где у них запланированы тренировочные сборы. Затем команда соберется вместе уже на «Тур де Ски» в январе.