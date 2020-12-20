«Маршрут построен»: Авербух женился на Лизе Арзамасовой

47-летний хореограф и продюсер ледовых шоу Илья Авербух и 25-летняя актриса Лиза Арзамасова стали мужем и женой.

На своей странице в «Инстаграме» Авербух опубликовал видео обмена обручальными кольцами. На церемонию бракосочетания невеста надела серебристо-голубое платье.

«Маршрут построен!» — написал Авербух под публикацией.

Напомним, об отношениях Авербуха и Арзамасовой стало известно после того, как в сеть утекли их совместные фото. Пара не стала отрицать роман, но поначалу воздерживалась от подробностей. Затем они вместе посетили программу «Вечерний Ургант», где рассказали о своих отношениях.

Для Авербуха это второй брак. Ранее экс-фигурист был женат на своей партнёрше Ирине Лобачёвой, у них есть 16-летний сын Мартин. Арзамасова вышла замуж впервые.